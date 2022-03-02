نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج القبول الموازي 2021-2022 بالرقم الامتحاني لجميع الأقسام وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي
رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج القبول الموازي 2021-2022 من خلال موقعنا اليوم نكشف لكم خطوات وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للعام الدراسي 2022، خلال الأيام السابقة شهدت محركات البحث عمليات بحث متزايدة حول كيفية الاستعلام عن النتيجة، ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من مراجعة جميع بيانات المتقدمين كما سيتم توضيح مصاريف وشروط القبول في الجامعات العراقية.
رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج القبول الموازي 2021-2022
يستطيع جميع المتقدمين الاستعلام عن نتيجة القبول بكل سهولة دون عناء ومشقة وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:
- أولًا يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.
- الضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتائج القبول الموازي” الموجودة بالصفحة الرئيسية للموقع.
- كتابة اسم الطالب المتقدم والرقم الامتحاني الخاص به المكون من ثمانية أرقام.
- النقر على زر استعلام ليتم عرض النتيجة على الفور.
درجات التقدم في الموازي للجامعات العراقية 2022
هناك بعض الشروط التي تم تحديدها لكي يتم القبول في الجامعات العراقية، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:
- يجب أن يحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن ثلاثة درجات حتى يتم قبولهم في الكليات الطبية.
- أن يحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن أربعة درجات كحد أدنى حتى يتم قبوله في كليات الهندسة.
- يجب أن يحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن خمسة درجات كحد أدنى حتى يتم قبوله في كليات العلوم.
- أما عن باقي كليات ومعاهد العراق فيجب ألا يقل معدل الدرجات التراكمي للطالب عن ستة درجات حتى يتم قبوله.
مصاريف الجامعات العراقية 2022
تختلف المصاريف من جامعه الى اخرى وجاءت مصاريف جامعة بغداد كما يلي
|التخصص
|الاجور الدراسية /مليون دينار
|كليات الطب
|9000000
|كليات طب الأسنان
|7500000
|كليات الصيدلة
|6500000
|أقسام النفط والمعماري في كليات الهندسة
|3000000
|الاقسام الهندسية الاخرى
|2250000
|كليات التقنيات الهندسية
|2000000
|كليات التمريض
|1750000
|كليات الطب البيطري
|1750000
|كليات التقنيات الطبية والصحية
|2250000
|كليات العلوم والتخصصات العلمية الاخرى وكليات العلوم والسياحة
|1500000
|كلية القانون
|1200000
|الكليات الإنسانية
|900000
|كليات التقنيات الادارية
|1000000
|المعاهد التقنية الطبية
|2000000
|المعاهد التكنولوجية
|1200000
|بقية المعاهد التقنية
|750000
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