السويد: 4 مقاتلات روسية خرقت أجواءنا

أعلنت القوات المسلحة السويدية اليوم الأربعاء، أن أربع مقاتلات روسية خرقت المجال الجوي السويدي إلى الشرق من جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق.

وقال قائد سلاح الجو السويدي كارل يوهان إيدستروم إنه "في ظل الوضع الحالي نأخذ الحادث على محمل الجد... الانتهاك كان وجيزا لكن طائراتنا هرعت لتوثيق هذا التوغل".