ماكرون: لم نختر الحرب في أوكرانيا والأيام القادمة ستكون أصعب

ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا مساء يوم الأربعاء بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وقال إيمانويل ماكرون إن الأيام القادمة ستكون أصعب بكل تأكيد، مضيفا أن مئات آلاف ينزحون كل يوم.
وجدد ماكرون دعمه للاجئين قائلا إنهم متحدون بحزم من أجل الدعم الإنساني.
وصرح الرئيس الفرنسي بأن الأوروبيين والناتو وأوكرانيا لم يبحثوا عن هذه الحرب، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده اختار الحرب وهي حرب وليست أزمة.
وزعم إيمانويل ماكرون مبررات العملية العسكرية في أوكرانيا محض افتراء، متابعا بالقول إن "الأمم المتحدة شجبت التدخل الروسي".
وذكر رئيس فرنسا في كلمته أنهم سيواصلون عملهم بالضغط على روسيا للحصول على وقف إطلاق النار، مشددا على أن بلاده وأوروبا ليستا في حرب ضد موسكو.
وتابع قائلا: "لقد فرضنا عقوبات على روسيا وبنوكها"، موضحا أنهم سيتأثرون بشكل كبير في أسعار الطاقة والقدرة الشرائية وعلى أصعدة كبيرة.
وأضاف: "أوروبا سوف تدفع ثمن حريتها واستقلاليتها سنتخلص من التبعية الاقتصادية والطاقية خاصة من الغاز الروسي.. سأعمل على استقلالية في الطاقة".
وأشار إلى أن هدفهم من هذه العقوبات هو حمايتهم، مبينا أنهم سيقومون بكل ما يلزم لحمايتهم من تأثيرات هذه الحرب.
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