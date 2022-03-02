عاجل- برنت يقفز إلى 115 دولار ويُسجل أعلى مستوى منذ 2008

وقلصت العقود الآجلة لخام برنت القياسى تسليم مايو من مكاسبها فى وقت سابق من اليوم لترتفع بمقدار 8.91 دولار، بنسبة 8.49%، لتصل إلى 113.93 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت فى وقت سابق من اليوم لتسجل 115.09 دولار للبرميل.
وصعد خام نايمكس الأمريكى تسليم أبريل بنسبة 7.45% أو 7.7 دولار عند 111.14 دولار، بعدما سجلت فى وقت سابق من اليوم 112.47 دولار للبرميل.
وأكد تحالف "أوبك+" التزامه بسياسة إنتاج النفط خلال شهر أبريل المقبل، والتى تنص على زيادة الإمدادات بنحو 400 ألف برميل يوميًا، على الرغم من مناشدات الدول المستهلكة لزيادة الإنتاج بوتيرة أكبر من المقررة حاليًا.
ودفعت العقوبات الغربية عددا من شركات النفط الكبرى إلى التخارج من عملياتها فى روسيا، كما زادت من المخاوف لدى مالكى ناقلات النفط والمشتريين حول مشتريات النفط الروسية.
وفى وقت سابق من اليوم، صرحت "جين ساكى" المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بلادها منفتحة للغاية على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسى.
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