أحدث أسعار عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية اليوم على الأجهزة الكهربية

تعتبر اكسترا من أهم المتاجر الإلكترونية المتوفرة في المملكة العربية السعودية حيث حرصت اكسترا على أن توفر باقة من العروض والخصومات على مختلف منتجاتها سواء هواتف أو أجهزة كهربائية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا بالمملكة العربية السعودية

توفر اكسترا عروض قوية على مختلف الاجهزة الكهربائية التي من بينها كلًا من التالي:

عرض على مكيف كلاس برو 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاها بارد مع خصم بقيمة 29.64% وسعره 1899 ريال سعودي. شاشة إل جي تلفزيون 75 بوصة فائقة الوضوح معها خصم بقيمة 40% فسعرها هو 5999 ريال سعودي بدلًا من السعر القديم وهو 9999 ريال سعودي. ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.0 قدم متوفر باللون الفضي مع خصم بقيمة 32.5% فمتوفر بسعر 2699 ريال سعودي بدلًا من سعر 3999 ريال سعودي. شاشة سوني 65 بوصة فائقة الوضوح أندرويد موفرة بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من سعر 6999 ريال سعودي. دايسون مكنسة كهربائية لاسلكية 525 واط بسعة غبار 740 مل متوفرة باللون الأزرق والفضي. غسالة صحون توشيبا 14 مكان فارغ للتخزين مع ستة برامج متوفرة باللون الفضي مع خصم بقيمة 27.09% يتم الحصول عليها بسعر 1749 ريال سعودي بدلًا من السعر القديم 2399 ريال سعودي.

أسعار خصومات اكسترا بالسعودية

ما زالت العروض والخصومات مستمرة لدى اكسترا ومن بين المنتجات الأخرى التي يتوفر العرض عليها كلًا من التالي: