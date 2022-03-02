بريطانيا: لا مجال لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى: "نتوقع من روسيا تنفيذ التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذى لا يتضمن إمكانية استبعاد روسيا دون موافقتها".
وتابع المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى: "نركز على أن يدين أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وبأكبر قدر ممكن من الشدة أعمال روسيا".
وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى قد دعا لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولى، على خلفية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.
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