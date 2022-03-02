الرئيس الفرنسى: باريس سوف تظل تطالب بوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون، فى كلمة له اليوم الأربعاء نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم، أن "القوات الروسية تقصف العاصمة الأوكرانية كييف" وأن العديد من اللاجئين يهرعون إلى البلدان الأوروبية المجاورة.

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