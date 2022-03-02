موسكو: لم تترك واشنطن لنا خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم الأربعاء: "لا نية لنا للتسامح مع هذا الطرد، ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد البعثة الأمريكية الدبلوماسية فى موسكو، والتى لا نزال نحددها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفى بعثتنا فى نيويورك".
وأضافت:" قد نطرد دبلوماسيين أمريكيين، مع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن وقاحة واشنطن ورفضها لأى اتفاق أو عدم قدرتها على ذلك، لم يترك لنا ببساطة أى خيار آخر"، داعية الجانب الأمريكى إلى التحلى بالعقلانية ووقف التصعيد.
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