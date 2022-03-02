السويد: 4 مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي

قالت القوات المسلحة السويدية في بيان إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء.

قالت القوات المسلحة السويدية في بيان إن أربع طائرات مقاتلة روسية انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق، اليوم الأربعاء. وأضافت على موقعها على الإنترنت "في ضوء الوضع الحالي ننظر إلىهذا الحدث بجدية شديدة"، مضيفة أن الانتهاك كان وجيزا ووقع شرقي جزيرة غوتلاند السويدية.

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