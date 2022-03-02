20 ألف بدون كفيل وبالتقسيط على 3 سنوات وبدون رسوم إدارية

20 ألف ريال سعودي الآن يمكن الحصول عليهم دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن وأيضاً يتمتع هذا التمويل الشخصي الفوري بالعديد من المزايا التي تناسب تطلعات العملاء المختلفة كما يمكن الحصول على هذا القرض السريع دون الحاجة إلى أى ضمانات كما يستطيع المتقدم السعودي وأيضاً المقيم طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

20 ألف بدون كفيل لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

شركة اليسر للتمويل تتيح للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين الحصول على تمويل شخصي فوري بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي و 10000 ريال سعودي للمقيم بدون كفيل أو ضامن ولكن هناك بعض المستندات المطلوبة لطلب التمويل الفوري لدى شركة اليسر وهي

كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية للسعودي.

كذلك الهوية للمقيم بالمملكة العربية السعودية.

مزايا التمويل الشخصي الفوري لدى شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

صممت شركة اليسر للتمويل بالسعودية التمويل الشخصي السريع بمزايا تلبى متطلبات العملاء المختلفة سواء السعوديين وكذلك المقيمين ومن بين تلك المزايا ما يلي

يمتاز التمويل الفوري لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز القرض الفوري من شركة اليسر للتمويل بأنه ليس هناك حاجة إلى كفيل أو ضامن.

يمتاز أيضاً التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر بأن المتقدم يستطيع تقسيط مبلغ التمويل على 3 سنوات.

كما أن التمويل الشخصي لدى شركة اليسر لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية عند الحصول على التمويل.

العميل السعودي يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 20 ألف ريال بدون كفيل.

كما أن العميل المقيم بالسعودية يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10000 بدون كفيل.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

وضعت شركة اليسر للتمويل مجموعة من الأحكام التى لابد من توافرها من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ومن بين تلك الشروط ما يلي