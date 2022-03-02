رقم هاتف التأهيل الشامل المجاني الموحد موعد نزول وصرف راتب مارس 2022 ألية التسجيل والاستعلام

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عمر شويل - جدة رقم هاتف التأهيل الشامل المجاني الموحد وألية التسجيل والاستعلام برقم الهوية وكذلك موعد نزول وصرف التأهيل الشامل لشهر مارس 2022 والذي تقرر أن يتم صرفه ونزوله بعد موعدة المُحدد سلفاً بيوم واحد، جميعها تساؤلات تحظى بعمليات بحث موسعة الفترة الحالية، وذلك للتأكد من موعد صرف التأهيل الشامل الاجتماعي لشهر شعبان 1443 للمستفيدين والمستحقين من كافلي الأيتام وذوي الإعاقة، وهما الفئتان المستفيدتان من تلك الإعانة الشهرية، كما يتساءل الراغبين في التسجيل الجديد في برنامج الضمان الاجتماعي للتأهيل الشامل، يتساءلون عن الشروط والمعايير والضوابط لاستحقاق إعانة الأيتام وأصحاب الإعاقة.

ألية التسجيل وطريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل

وتجدر الإشارة إلى أن طريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل hrsd.gov.sa تتم برقم الهوية الوطنية “السجل المدني”، هذا وننوه عن وجوب تحديث البيانات للمستحقين ومستفيدي التأهيل الشامل، والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك حتى لا يتم تعطيل الصرف.

خطوات تحديث التقرير الطبي لذوي الإعاقة للتأهيل الشامل 1443 وتحديث البيانات

ومن الجدير بالذكر أن برنامج التأهيل الشامل هو برنامج اجتماعي يهتم بفئتي ذوي الإعاقة والأيتام، وهذا البرنامج يقدم مساعدة مالية شهرية يتم صرفها بصقة دورية لأصحاب الإعاقات التي تمنعهم عن العمل وكسب أرزاقهم، كما يتم كفالة الأيتام من خلال برنامج التأهيل الشامل، وذلك للأسر التي تكفل أيتام، هذا ويأمل مستفيدي برنامج التأهيل الشامل تقديم موعد صرف ونزول راتب التأهيل الشامل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد صرف ونزول رواتب التأهيل الشامل 1443

الموعد المُقر سلفاً لصرف راتب الضمان الشامل هو يوم الأحد 27 من شهر مارس 2022، الموافق 24 من شعبان 1443. وذلك حسب الجدول الزمي المُعلن من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

كفالة الأيتام.

تحديد نوع الإعاقة ونسبتها بمعرفة وزارة الصحة السعودية.

الدخل الشهري للمستحق وأسرته لا يزيد عن عن 4000 ريال.

الإقامة الدائمة بالمملكة شرط من شروط استحقاق إعانة التأهيل الشامل.

مدة إقامة المستحق في المرافق الحكومية سوء الصحية أو التأهيلية أو الأهلية لا تزيد على 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال العام الواحد.

يجب أن لا يكون المستحق من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

يجن أن يكون سن المستحق لا يزيد 45 عاماً.

يجب أن لا يتقاضى المستحق أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

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كيفية وطريقة وخطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قسم المعاقين والأيتام. إدخال رقم المستفيد. إدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعانة سواء كانت إعانة إعاقة، أو أعانة الأسرة الكافلة للأيتام. إدخال التحقق من الاستخدام البشري، وهو الرقم المكون من عدة أرقام. وأخير الضغط على كلمة عرض.

رقم هاتف التأهيل الشامل المجاني الموحد

في حال عدم تمكنك من الحصول على المعلومات الكافية، أو في حال رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888.

طريقة تحديث البيانات الطبية لذوي الإعاقة متابعة حالة طلب الإعانة لذوي الإعاقة على الرقم المجاني الموحد للتأهيل الشامل ننيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة، والتي يمكن من خلال هذا الرابط متابعة حالة الطلب الذي قمت بتقديمه، وذلك من خلال الضغط على أيقونة “طلباتي”، ويجب أن ننوه إلى أنه سوف تصلك رسالة نصية على الهاتف المحمول الخاص بك والمُستخدم في تسجيل الطلب، منا قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة رقم هاتف “0114778888”، وذلك للاستفسارات. موعد نزول وصرف راتب مارس 2022 ألية التسجيل – استعلام عن الطلب هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. وبذلك نكون قد قدمنا لمتابعي موقع “ثقفني”، وهم المستفيدين والمستحقين لإعانة التأهيل الشامل للأيتام وذوي الإعاقة، استعرضنا معكم الرقم المجاني الموحد للتأهيل الشامل، كما استعرضنا أيضاً ألية التسجيل وطريقة التقديم على إعانة التأهيل الشامل، وكذلك موعد نزول وصرف الراتب الشهري لشهر مارس 2022، وطريقة تحديث البيانات الطبية لأصحاب الإعاقات، ونسعد دائما بتلقي استفساراتكم كم خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

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