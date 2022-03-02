20,000 بموافقة فورية بدون كفيل أو بدون رسوم بالتقسيط الميسر لدى اليسر للتمويل

20,000 ريال هو المبلغ التمويلي الذي يمكن الحصول عليه من خلال التمويل المصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية وذلك بموافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة كما يمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية الهامة التي تقدمها الشركة للسعودي الجنسية والمقيم من الجنسيات الأخرى بالسعودية ويتم التقديم عبر الأونلاين للحصول على تمويل نقدي فوري بدون كفيل غارم وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الميسر لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ولكن مسموح الحصول على مبلغ 20 ألف ريال سعودي للسعودي بدون كفيل فقط أما المقيم مسموح له الحصول على 10 ألف ريال سعودي بدون موافقة الكفيل الغارم لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الشروط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الأصغر لدى اليسر للتمويل

شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية لهذا العام الحالي 1443 هجريًا توفر مزايا كثيرة منها الحصول التمويل الأصغر متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كذلك يمتاز التمويل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 36 شهر بدون الحاجة إلى كفيل أو دفع رسوم إدارية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الأصغر كالتالي:

تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل يطلب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5 ألاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل بالشركة.

يحتاج التمويل لدى شركة اليسر أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 20 عام حتى 60 عام فقط لا غير أما العسكريين ربما حتى سن التقاعد العسكري.

يشترط التمويل أن يكون الحد الأعلى للتمويل حتى 10 ألف ريال بدون موافقة الكفيل الغارم للمقيمين فقط أما العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل حتى 20 ألف ريال سعودي.

فترة العمل المطلوبة ثلاثة أشهر للسعودي والمتقاعد والمقيم للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

مميزات الحصول على برنامج تمويل الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل