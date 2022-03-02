نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتهاء التسجيل بالأراضي البيضاء بالرياض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الأراضي البيضاء بالرياض، فقد أعلن رئيس البرنامج الخاص برسوم الأراضي البيضاء المهندس عبد الحميد الحماد، عن قيمة الإيرادات الخاصة بالرسوم التي تم تخصصيها من أجل زيادة ما هو معروض من وزارة الإسكان والتي وصلت إلى ما يزيد عن 2,2 مليار ريال، تم صرفها على بعض الأعمال التي تخص تطوير البنية التحتية وتوفير عدد كبير من الخدمات إلى ما يزد عن 80 مشروع سكني داخل المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح لكم المدة التي تم تحديدها من أجل انتهاء مهلة التسجيل، مع توضيح رسوم الأراضي البيضاء بالرياض.

موعد انتهاء مدّة التسجيل الخاصة بالأراضي البيضاء

أعلن رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء بأن المتبقي من المهلة التي تم تحديدها من أجل التسجيل النظامي خلال المرحلة الثانية المخصصة من رسوم الأراضي البيضاء بمدنية الرياض هي 105 أيام، وقد أوضح بأن عدم التوجه إلى التسجيل خلال الفترة المحددة سوف يترتب عليها فرض غرامة قد تصل نسبة 100% من القيمة الإجمالية للرسوم، علماً بأن الأرضي البيضاء التي تتطابق الرسوم عليها، ويمتلكها أكثر من فرد مالك من خلال صك واحد، سوف يتم تطبيق الرسوم على جميع الملاك التي يتم تحديدها بناءً على حصة كل شريك، وخلال هذه الفترة المحددة يمكن أن يتم التسجيل للمواطنين في أراضي الوزارة البيضاء.

ما هي رسوم الأراضي البيضاء؟

هناك هدف واضح من فرض الرسوم هو رغبة الوزارة من زيادة الكمية المعروضة من الأراضي التي تم تطويرها بما يعمل على تحقيق توازن بين جميع الطلبات التي تخص العرض والطلب، مع رغبة الوزارة في توفير أراضي سكنية من خلال أسعار مميزة، كما تهدف وزارة الإسكان إلى توفير منافسة يغلبها التساوي والعدل بين الطرفين وحماية هذه المنافسة بإجراءات مميزة، إضافةً إلى ذلك رغبة الوزارة في تحسين مكافحة الأعمال الاحتكارية.

وقد تم الإعلان بأن رسوم الأراضي سوف تكون على الغير المطورة والتي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر وما يزيد، فيما يخص الأراضي التي تم فوترتها من بين البرنامج الذي يخص فرض الرسوم للأراضي البيضاء التي قد وصلت مساحتها إلى أكثر من 500 مليون متر مربع.