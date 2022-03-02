نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تفعيل أبشر من خلال الراجحي الصراف الآلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدد مصرف الراجحي السعودي في الفترة الأخيرة عن رفع رأسمال البنك بنسبة مئوية قد تصل إلى 60% ليصل إلى 40 ريال سعودي مخصص للمستفيدين، وهذا عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، وأضاف إلى ذلك قرار مجلس إدارة المصرف المتخذ بالتمرير، بالتوصية إلى الجمعية العاملة غير العادية، حيث أن زيادة رأس المال المصرف، وهذا من خلال منح أسهم مجانية لمساهمي المصرف عن طريق رسملة 15 مليار ريال سعودي، وهذا من الأرباح المتبقية وهذا بمنح 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين من خلال البنك.

أسهم مصرف الراجحي السعودي :

رأس مال بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية زيادة 25,000,000,000 ريال سعودي مخصص، وأضاف إلى ذلك أن يصبح رأس المال بعد الزيادة قد تصل إلى 40,000,000,000 ريال سعودي، حيث أن يكون عدد الأسهم قبل الزيادة 2500.000.000 سهم، حيث أن سوف يصبح عدد الأسهم بعد الزيادة قد تكون 4000.000.000 سهم.

وقد تجد الإشارة إلى أن مصرف الراجحي السعودي أعلن على أن سبب الزيادة يعود إلى الرغبة، وهذا لكي يتم تعزيز موارد المصرف الراجحي، مما أدى إلى من يساهم في تحقيق معدلات نمو جديد في الأعوام القادمة.

وأضاف إلى ذلك أن بنك الراجحي السعودي يقدم العديد من الخطوات اللازمة لكي يتم تفعيل أبشر من قبل المصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الخدمات أبشر الإلكترونية.

طرق تفعيل أبشر عن طريق الراجحي :

يلزم على المتقدم الذهاب إلى مصرف الراجحي. يجب بعد ذلك إدخال البطاقة الخاصة بالمستفيد والرقم السري أيضاََ. ثم بعد ذلك النقر على عمليات أخرى، يتم اختيار “البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية”. يجب قرأ جميع الشروط وأحكام الخدمة والموافقة عليها. يتم بعد ذلك إظهار رسالة شكر، لإتمام العملية بنجاح. سوف ينتظر العميل إرسال رسالة تؤكد نجاح التفعيل خدمات أبشر.

تاريخ الاستحقاق :

أكد مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية على أن يكون تاريخ الاحقية لجميع المساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للمصرف الراجحي السعودي، وبناءا على ذلك سوف يتم التحديد لاحقاً، وأضاف إلى ذلك أن المقدمين في سجل مساهمي المصرف الراجحي داخل شركة مركز إيداع كافة الأوراق المالية، وهذا في نهاية تاني يوم من التداول، حيث أن هذا يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمصرف.