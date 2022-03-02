شروط التقديم على البورد السعودي وخطوات التقديم

شروط التقديم على البورد السعودي هي شهادة علمية تمنح إلى الأطباء في المملكة العربية السعودية، لكي يحصل منها الطبيب على رخصة يكون بعدها مزاولا لمهنة العمل في المجال الطبي، وترمز شهادة البورد السعودي إلى تميز الطبيب في المجال الصحي كما تُشير إلى أن التدريب الذي قام به الطبيب قد تجاوز لجميع المعايير والمهارات الخاصة بالتخصص، وتهتم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتطوير كل ما يتعلق بالصحة والأطباء وفقا لشرواط معينة قد حددتها غير توضيح طرق التقديم، ويتم الحصول على البورد بعد التدريب على بعض اختبارات المحاكاة المقدمة من الهيئة التي تشير ألي تميز في تخصصه الطبي عن غيرة، تؤهله إلى فرص العمل في الكثير من المستشفيات العامة وأيضا الخاصة في المملكة العربية السعودية، وأيضا خارج أراضي المملكة.

شروط التقديم على البورد السعودي

يشترط حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس الجامعي من إحدى الجامعات السعودية في مجال التخصص الصحي. يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة إكمال فترة تدريب سنة الامتياز بنجاح. يجب إحضار المتقدم للحصول على البورد السعودي لشهادة التصنيف المهني على درجة (طبيب ـ صيدلي ـ أخصائي متدرب). إحضار المتقدم للحصول على البورد السعودي للسجل الأكاديمي الخاص به. تقديم خطاب الموافقة المبدئية على الالتحاق بالبرنامج من جهة العمل المعتمدة التابع لها. إحضار المتقدم خطاب التفرغ النهائي طوال فترة التدريب. أن تكون الشهادة البكالوريوس الجامعي معتمدة وموثقة من هيئة التخصصات الصحية في المملكة أو من الملحقية الثقافية. يتم سداد رسوم مالية قدرها 300 ريال سعودي في حالة طلب المتقدم لإعادة تقييم ملف C.v الخاص به. يُشترط إحضار عدد من الصور الشخصية الحديثة ذات الخلفية البيضاء.

خطوات التقديم على البورد السعودي

يمكن لجميع الأطباء السعوديين الراغبين في الحصول على شهادة البورد السعودي في التخصص الطبي التقديم للحصول عليها من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة التقديم: