الأمين العام لحلف شمال الأطلسى: قدمنا الكثير من المساعدات والدعم لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن الحلف لن يرسل قوات إلى أوكرانيا ولكننا سنواصل تقديم الدعم لها.



جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، أن الحلف لن يرسل قوات إلى أوكرانيا ولكننا سنواصل تقديم الدعم لها. وأضاف "ستولتنبرج"، بحسب ما أوردت قناة "إكسترا نيوز"، منذ قليل، أن الحلق قدم الكثير من المساعدات والدعم لأوكرانيا.

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