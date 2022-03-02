مقاطعة فنية.. "نيتفلكس" تعلق كافة مشاريع الاستحواذ في روسيا

أفادت مجلة "فارايتي"، يوم الأربعاء، أن شركة "نتفليكس" علقت مؤقتا جميع المشاريع عمليات الاستحواذ المستقبلية في روسيا، على إثر قيامها بغزو أوكرانيا المجاورة.

ويأتي قرار شركة "نيتفلكس"، وسط تزايد المقاطعة لروسيا في الأوساط الفنية الغربية، في إطار مساعي عزل موسكو.

وذكرت المجلة أن "نيتفلكس" أجرت تقييما للأحداث الجارية، ثم قررت أن تقوم بوقف أربع مسلسلات روسية كانت قيد التحضير.

وفي خضم الأزمة الأوكرانية، ذكرت "نيتفلكس"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنه لا خطط لديها من أجل إضافة قنوات تديرها الحكومة الروسية إلى الشبكة.

واتخذت "نيتفلكس" هذا القرار رغم وجود نظام يقتضي بأن تقوم بتوزيع القنوات المدعومة من قبل حكومات.

وتقوم شبكة "نيتفلكس" الرائدة بالبث في 190 دولة في العالم، من بينها روسيا التي تواجه عقوبات غربية على كافة الصعد.

وفي وقت سابق، أعلن مهرجان "كان" السينمائي الشهير في فرنسا، أنه سيمنع الوفود الروسية الرسمية من حضور دورة 2022، إلا في حين انتهى غزو أوكرانيا.