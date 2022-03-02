توضيح هام من التعليم بشأن اختبارات طلاب المتوسط والثانوي.. وشرط أساسي لدخول الاختبار النهائي

حَسَمت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الجدل الدّائر بشأن الاختبار عن بعد لطلاب المتوسطة والثانوية في نهاية العام الدّراسي 1443هـ، فيما يأتي ذلك في إطار استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي اتّخذت معها الحكومة العديد من الإجراءات الاستثنائية، خصوصًا مع بداية ظهور الأزمة، إلا أنه مع انطلاق حملة التطعيمات للمواطنين والمقيمين بدأت الحياة تعود تدريجيًّا في جميع المجالات، ومنها قطاع التعليم، إذ بدأ الطلاب في الرّجوع مجددًا للحضور في المدارس.

التعليم تحسم الجدل بشأن الاختبار عن بعد لطلاب المتوسطة والثانوية

وأكدت مصادر أن وزارة التعليم السعودية، لم تعتمد الاختبار عن بعد لطلاب المتوسطة والثانوية في نهاية العام الدراسي الحالي 1443هـ، وأن الطالب غير المحصن بلقاح كورونا، يستثنى من حضور الاختبار النهائي، ولن يتمكن من دخول المدرسة الملتحق بها، وأفاد المصدر، بأن كل من يتخلف عن التطعيم، سيعد غائبًا، ويختبر مع طلاب الأعذار والمستثنين من اللقاح، في بداية الفصل الثالث إذا ثبت أنه محصن، مشيرًا إلى أن الوزارة شددت على أن الطالب أو الطالبة، إذا استمر غير محصن بعد بداية الفصل الثالث، سيعتبر غائبًا وراسبًا، كما أكدت التعليم على كافة المدارس بالمملكة، على اختبار الطلاب المحصنين فقط، أما غير ذلك فيتم منعهم من الدخول وفق ما أوضحت صحيفة عكاظ منذ قليل.

مواعيد الاختبارات النهائية

وأعلنت وزارة التعليم مواعيد الاختبارات النهائية لطلاب المتوسطة والثانوية، إذ جاءت على النحو التالي:

مواعيد الامتحانات النهائية للمواد العملية والشّفهية ومواد التّقويم التّكويني تبدأ من يوم 26 رجب 1443هـ، المُوافق 27 فبراير 2022.

وتبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية بداية من يوم 3 شعبان 1443هـ، الموافق يوم الأحد 6 مارس 2022.

وتنتهي مواعيد الاختبارات النهائية التحريريّة يوم الخميس 7 شعبان 1443هـ، المُوافق يوم 10 مارس 2022.

آلية الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن آلية الاختبارات النهائية في الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 1443هـ، إذ جاءت على النحو التالي: