الدفاع الروسية: سقوط 498 من العسكريين خلال العملية العسكرية بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، سقوط 498 من العسكريين الروس خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا.



جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، سقوط 498 من العسكريين الروس خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا. وذلك بحسب ما أفادت "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكانت القوات الروسية، نفذت عملية عسكرية على الأراضى الأوكرانية.

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