زيلينسكى: ننتظر ظهور مؤشرات إيجابية بشأن انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بأنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل الوضع الراهن فى بلاده، مُعربًا عن أمله فى ظهور مؤشرات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى.





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