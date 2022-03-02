الولايات المتحدة تأمر الطائرات الروسية بمغادرة المجال الجوى الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوزارة بحسب "روسيا اليوم" : "إننا نقر بأنه قد تكون هناك شركات طيران دولية روسية و مشغلو طائرات مدنية يعملون فى الولايات المتحدة وقت اتخاذ هذا القرار، ويقومون بتشغيل العديد من الرحلات الجوية أو الرحلات المستأجرة أو غيرها من الخدمات".

ولفت البيان أيضا، إلى أن "شركات النقل الجوى التى توجد طائراتها فى الولايات المتحدة قد تطلب الإذن من السلطات الأمريكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة الطائرات البلاد، ومن الممكن أيضا طلب الإذن من وزارة النقل الأمريكية للقيام برحلة جوية لأغراض إنسانية أو لعملية بحث".

وفرضت الوزارة فى وقت سابق، حظرا على رحلات الطائرات الروسية فى الأجواء الأمريكية، كما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة ستنضم إلى حلفائها فى إغلاق مجالها الجوى أمام الطائرات الروسية بسبب الأزمة فى أوكرانيا".