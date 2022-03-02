بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات تمويلك فورى خلال 3ساعات وبمعدل نسبة سنوى ثابت

بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات تمويلك فورى ، أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والذي يساعد العميل في سرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها ، من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب المنتج ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء.

بأقل راتب بدون ضمانات ولا كفالات تمويلك فورى خلال 3ساعات فقط

تمويلك فورى بدون كفيل ولا أي ضمانات ، أحد العروض التمويلية التي يقدمها بنك ساب لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة ، كما يعمل البنك علي سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ، وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب ، وفور التأكد من توافر جميع الشروط التي حددها البنك للاستفادة من العرض ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بالطلب.

مزايا التمويل الشخصي من بنك ساب لقطاع الأفراد بالمملكة

قام بنك ساب في المملكة العربية السعودية بتصميم عرض التمويل الشخصي بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة. يوفر البنك للعملاء من خلال هذا العرض مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي وذلك خلال 3 ساعات فقط من التقدم بالطلب. التمويل الشخصي من بنك ساب لا يحتاج إلى وجود ضمانات ولا كفالات. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 5 سنوات. يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي من بنك ساب ، وذلك بعد سداد 20% من قيمة التمويل الأساسي. يوفر بنك ساب للعملاء إمكانية سداد المديونية القائمة لدى الجهات الأخرى.

الشروط والأحكام العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك ساب