مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: شعبنا يتعرض لقصف بصواريخ باليستية وأسلحة حرارية

قال سيرجي كيسليتسيا مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إن بلاده تعرض لحرب تنتهك القانون الدولي، متابعا: نخوض حربا مع الساسة الروس وليس الشعب.

واتهم مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته بالجلسة العامة للأمم المتحدة، روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مستطردا: شعبنا يتعرض لقصف بصواريخ باليستية وأسلحة حرارية.

وتابع مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، أن المواطنين والمقيمين في أوكرانيا تحولوا إلى رهائن، موضحا أن التحقيق مع روسيا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

ولفت مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إلى أن التصويت ضد روسيا هو دليل على التمسك بميثاق المنظمة، مؤكدا أن العملية الروسية على أوكرانيا تمثل جريمة حرب.

وقال المندوب الأوكراني لدى الأمم المتحدة: نتعرض لحرب تنتهك القانون الدولي، موضحا أن أكثر من نصف مليون شخص فروا من القصف الروسي في أوكرانيا.