نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل : منظومة القروض الرابط الرسمي و التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منظومة القروض الرابط ، لا زال البحث مستمراً عن اخبار القروض السكنية في ليبيا على كل مواقع التواصل الاجتماعي حيث انه أعلنت المديرية العامة لمصرف ليبيا المركزي في بيان لها عن عدم وجود قيد أو شرط وذلك كي يحصل الفرد أو الشاب على قرض خاص به، كما تم إطلاق مبادرة “بيت الشباب الليبي” يوم الأحد 27 فبراير من العام الجاري وذلك من خلال الحكومة الليبية عبر بنك التوفير والاستثمار العقاري، ومن خلال موقع ثقفني سنطلعك على آخر المستجدات بخصوص تحديد رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية، وماهية منظومة القروض السكنية للشباب وهذا ما سنتحدث عنه خلال تلك المقالة

منظومة القروض الرابط

منذ فترة ليست بطويلة كان هناك مناسبة إحياء ذكرى ثورة 19 فبراير في العاصمة “طرابلس”. وقال “عبد الحميد الدبياني” تصريحات كثيرة في تلك المناسبة.

قال رئيس وزراء حكومة الائتلاف فيها : أنه تم تخصيص 50 ألف قطعة أرض للشباب. وذلك بالإضافة لتخصيص 100 ألف وحدة سكنية للشباب.

اخبار القروض السكنية في ليبيا

أستكمل “عبد الحميد الدبياني” في حديثه أنه سيتم البناء لأشخاص. وذلك بغض النظر عن امتلاك الأراضي. بالإضافة إلى البدء في البناء كشقق غير مكتملة.

جدير بالذكر أن عملية التسجيل سوف تتم بشكل كامل بالنسبة للمستفيدين من القروض. وذلك من خلال الدخول إلى نظام القروض العقارية. ومن خلال هذا النظام يتم إرسال كافة المعلومات المطلوبة على منظومة القروض الرابط. وذلك من الأشخاص المستفيدين لكي ينالوا القرض.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية

تم تفعيل رابط نظام القرض السكني الليبي في الفترة الأخيرة لكي يستقبل كل الطلبات. وذلك بعد إعلان “الديبياني”عن الرابط.

ومن خلال رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية تقوم بالتقديم على الطلب الإلكتروني للحصول على قرض الشباب لبنك التوفير. وذلك من هنا :

أولاً تقوم بالتقديم على طلب. عن طريق منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا .

بعد ذلك نقوم باختيار نظام الرهن العقاري. كذلك يجب إدخال كل البيانات المطلوبة والتأكد من إدخال كل البيانات بشكل صحيح.

ثم نقوم في النهاية بتنزيل الملفات المطلوبة. حيث أن هناك عدد من الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع لضمان القبول.



للعلم بالشئ تم تحديث الرابط الخاص بنظام القرض السكني 2022. وذلك بعد الضغط على زر تسجيل رقم الهاتف عبر منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا. حيث يتم إنشاء الحساب عن طريق رقم الهاتف في اسم المستخدم ثم استلام رسالة فورية بالكود.

منظومة القروض السكنية للشباب

وزير الحكم المحلي قال الأولوية في الحصول على منظومة القروض الرابط تعتمد على حاجة الشخص وليس أولوية التقديم”. أي أنه لا حاجة لتوقع القبول والرفض. بالإضافة إلى أنه سيتم السماح للبلديات أن تبدأ في تنفيذ التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022. جدير بالذكر أنه تم تفعيل نظام القروض السكنية للشباب في ليبيا pmhi.ly. غير القدرة على التسجيل في مبادرة رئيس الوزراء لسكن الشباب. وذلك عن طريق موقع منظومة القروض السكنية للشباب وأصحاب الدخل المحدود.

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا

في تلك الفقرة نخبرك ما هي الشروط الذي يجب أن تتوفر في المتقدمين على منظومة القروض السكنية للشباب حيث :

يجب أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.

كما يجب أن يكون إقامته الدائمة في ليبيا.

أصحاب الدخل المنخفض هم الأساس.

في نهاية تلك المقالة عن رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية و منظومة القروض الرابط نتمنى أن تكون المقالة كانت ذات نفع وإفادة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية رواد موقع ثقفني.