روسيا تفرض قيودًا على خدمات تويتر وتوجه اتهامات لميتا وجوجل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة - فى تقرير لها - أن روسيا عاودت إبطاء تحميل بيانات تويتر على أجهزة الكمبيوتر، فى الوقت الذى اتهم فيه مسؤول بوزارة الخارجية الروسية شركتى ميتا Meta وجوجل Google وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا الغربية بالتحريض على الحرب.

وعاودت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات فى روسيا إبطاء سرعة تحميل Twitter على أجهزة الكمبيوتر، وهو إجراء كانت قد رفعته فى مايو، متهمة الشركة الأمريكية بالتقاعس عن حذف ما وصفتها بمنشورات زائفة عن "العملية الخاصة" فى أوكرانيا.