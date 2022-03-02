طريقة وشروط أسقاط المركبة التافلة عبر أبشر بدون غرامات 1443

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عمر شويل - جدة شروط أسقاط المركبة التالفة، أعلنت أدارة المرور عبر صفحتها الرسمية بتويتر العالمي المدة الفترة التصحيحية التي يتم خلالها أسقاط المركبات، بالإضافة إلي توضيح طريقة وشروط أسقاط المركبة التالفة عبر منصة أبشر الإلكترونية، والتي يتم من خلال منصة أبشر إسقاط رسوم المركبة التالفة دون سداد الغرامة المالية، وتسعى أدارة المرور بالمملكة جاهدة لتقديم كافة الخدمات الإلكترونية والتي تسهل علي المواطنين والمقيمين من تأديتها دون التوجه لمقر أدارة المرور السعودي، وتم تفعيل منصة ابشر لتلقي طلبات التسجيل “أسفاط المركبة التافلة”.

شروط أسقاط المركبة التافلة

وضحت المرور بالرد علي استفسار احد المتابعين للصفحة الرسمية للمرور السعودي بتويتر، شروط إسقاط المركبة التالفة دون دفع الغرامة، وقد نصت الشروط علي التالي:

يجب تقديم مستند يثبت به ملكية السيارة. سداد كافة المخالفات المرورية سواء صاحب السيارة أو الورثة. التسجيل بطلب تشليح السيارة الكترونياً خلال المدة المحددة عبر منصة أبشر. يجب توافر مستند بصلاحية السيارة. تسليم السيارة لمركز تشليح معتمد. تسليم رخصة السير واللوحة مع السيارة.

طريقة أسقاط المركبة التافلة أبشر

يتم إسقاط المركبات المتهالكة من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يجب دفع كافة الغرامات.

تقديم رخصة سارية المفعول للسيارة المتهالكة.

تقديم مستندات تفي بملكية بيع السيارة لورشة التشليح.

أرفاق كافة المستندات التي تثبت ملكية السيارة.

تسجيل الدخول لرابط المرور السعودي لتقديم طلب بحذف المركبة من سجلات المرور.

المهلة التصحيحية

نوهت أداره المرور بالمملكة العربية السعودية علي كافة ملاك السيارات المتهالكة والتالفة، إلي دعم مبادرة إسقاط تلك المركبات من السجلات المرورية، حتي يتم الاستنفاع من المهلة التصحيحية والتي تم تحديدها عام كامل، والتي تم البدء في أطلاقها منذ الأول من مارس 2022 ونوهت أن جميع المتقدمين بالمبادرة سيتم أعفاءهم من رسوم الغرامات المترتبة علي المركبة، وان المملكة والجهات المختصة هي المتحملة لكافة تكاليف تشليح المركبة.

السيارات المشمولة بقرار التشليح

كشفت إدارة المرور عن السيارات التي تم شمولها بقرار رياسة الوزراء السعودي من التخلص من المركبات المتهالكة، وشمل القرار كافة انواع المركبات التالفة والهياكل المتهالكة للمركبات التي يتم تركها بالطرقات الجانبية، بالإضافة إلي السيارات الغير صالحة والتي تم وجودها بالمواقف، حيث تعما الجهات المعنية علي حصر تلك المركبات وسحبها والعمل علي تشليحها وأسقاطها من سجلات المرور.