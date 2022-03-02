أوبك+ تبقى على سياستها دون تغيير بزيادة 400 ألف برميل يوميا

جدة - نرمين السيد - قررت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وحلفاؤها المستقلون " تحالف أوبك + " ، فى اجتماع وزارى اليوم الأربعاء عبر الفيديو ، الإبقاء على سياسة زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا على أساس شهرى لشهر أبريل المقبل على الرغم من توتر الأسواق نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.





وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم، أن القرار جاء فى ختام الاجتماع الوزارى السادس والعشرين لأوبك وغير الأعضاء فى منظمة أوبك برئاسة السعودية وروسيا. وذكر البيان أنه لوحظ أن الأساسيات الحالية لسوق النفط والتوقعات المستقبلية تشير إلى أن السوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية ليست ناتجة عن التغيرات فى أساسيات السوق ولكن بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية. وأشار البيان إلى عقد الاجتماع الوزارى السابع والعشرين لأوبك والمنتجين المستقلين فى 31 مارس الجارى.

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