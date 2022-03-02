إستونيا تخصص 1.3 مليون يورو للاجئى أوكرانيا وتغير قواعد السفر

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "بوستايمز" الإستونية، أنه سيتم تسليم الأموال إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتأتى من احتياطيات الحكومة فيما سيتم استخدامها للترتيبات الأولية فى استقبال اللاجئين.

وأضافت أنه سيجرى مزيد من النقاش حول قبول الفارين من الحرب فى أوكرانيا والتكاليف المتعلقة بذلك فى اجتماعات مجلس الوزراء اللاحقة كما سيتم أيضًا تغيير القواعد التى تم تقديمها لوقف انتشار الفيروس التاجى حتى لا تعيق وصول الناس.

وأشارت إلى أن المواطنين الأوكرانيين وأزواجهم وعائلاتهم من جميع الأعمار لن يخضعوا للقيود المفروضة على من يعبرون الحدود، بما فى ذلك شرط تقديم شهادة التطعيم.

ووصل أول مائة شخص إلى إستونيا أول أمس الإثنين، فى حافلات منظمة بمساعدة المجلس الإستونى للاجئين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم الخميس الماضى أطلق عملية عسكرية على أوكرانيا بسبب دونباس.