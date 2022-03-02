نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم جميع الفئات والاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر الموقع التي فعلته وزارة التربية والتعليم العراقية من أجل الاستعلام عن النتائج، فمنذ أن تم الإعلان عن النتائج تكثر عمليات البحث بدرجة كبيرة عبر محركات بحث جوجل بالتزامن مع التأكيد على أن النتائج سوف يتم القيام بطرحها بشكل رسمي في جميع التخصصات والأقسام المتنوعة من خلال الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية في جميع التخصصات والأقسام المتنوعة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كافة خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في السطور القادمة.

موقع الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

سوف نتعرف معاً من خلال موقعنا الاخباري المتميز ثقفني كافة الخطوات ورابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في شتى الجامعات العراقية، ففي الفترة الأخيرة يوجد الكثير من الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور تقدم في الفترة الأخيرة على طلب الدخول للجامعات العراقية، فقد بدأت على الفور الانتهاء من كافة أعمال المراجعة للبيانات لشتى المتقدمين بالقبول الموازي، ويتم البدي في كافة أعمال طرح النتيجة بطريقة إلكترونية، وهذا يتم عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، على أن تزداد بدرجة كبيرة عبر محركات بحث جوجل من خلال الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حتى يتم الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني، ففي هذا الوقت أصبح يتم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني من بين الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيرس كورونا المستجد والمتحور الجديد، ومن بينها حرصت وزارة التربية والتعليم أن تقوم بطرح نتائج القبول الموازي بشكل إلكتروني.

كيفية الاستعلام نتائج القبول الموازي

سوف نعرض عليكم خطوات ورابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بجميع المحافظات العراقية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وجاءت على هذا النحو:

يتم الولوج لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار خانة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

يتم اتباع خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي إضافة اسم الطالب رباعي.

إضافة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب مع اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

يتم النقر على خانة عرض النتائج.

سوف تظهر أمامك على الفور ويتم الحصول على النتيجة الخاصة بك.

معدلات القبول الموازي

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.