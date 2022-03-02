نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات مخالفي قواعد نظام الإقامة والعمل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة عقوبات مخالفة قواعد نظام الإقامة والعمل في السعودية الوافدين والمقيمين تعمل على تجنب ارتكاب المخالفات وبالتالي البعد عن العقوبات المفروضة والتي تنص عليها لائحة العقبات ولا تقتصر هذه العقوبات على الوافدين فقط بل تمتد إلي المؤسسات والشركات التي لا تبلغ الجهات المعنية بهذه المخالفات أو الأفراد المستثمرين على مخالفي النظام ودعت المديرية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة حتى لا يعرضوا انسفهم للعقوبات مشيرا إلى أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية آليا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمة الإلكترونية لوزارة الداخلية ابشر.

عقوبات مخالفة نظام الإقامة في السعودية

أصدارات وزارة الداخلية في السعودية متمثلة في القطاعات الأمنية اللائحة الخاصة بالعقوبات على مخالفة نظام الإقامة في السعودية التي توضيح قواعد التعامل مع الوافدين والمقيمين الذين خالفوا أنظمة الإقامة فيما يلي نتعرف على أهم المخالفات والعقوبات المفروضة عليهم.

عقوبة العامل الذي يعمل لحسابه الخاص العمالة “السائبة”:

في المرة الأولي:يتم وقوع غرامة على العامل 10000 ريال سعودي ثم يتم ترحيله. المرة الثانية: يتم معاقبة بغرامة قدرها 25 ألف ريال سعودي ثم السجن المشدد شهر ثم يتبعها الترحيل. المرة الثالثة: وأكثر من ذلك يتم معاقبته بغرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي ثم السجن لمدة 6 شهور ثم الترحيل.

عقوبة العامل عند غير الكفيل بالسعودية

العامل الذي يقوم بعمل غير الكفيل في السعودية تنطبق عليه عقوبة العامل الذي يعمل لحسابه الخاص.

عقوبة صاحب العمل الذي يسمح للعمالة لديه بالعمل لحسابهم الخاص أو لدى الغير:

في المرة الأولي:

تطبق عليه غرامة قدرها 15 ألف ريال سعودي و يتم الترحيل في حالة إذا كان وفدا ويحرم من الاستقدام لمدة عام إلى السعودية.

في المرة الثانية يطبق عليه غرامة قدرها 30 ألف ريال سعودي والسجن لمدة ثلاثة أشهر والترحيل في حالة كان وافد وحرمانه من الاستقدام لمدة عامين إلى أراضي السعودية.

في المرة الثالثة واكثر من ذلك:

تطبق عليه غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي والسجن لمدة 6 أشهر والترحيب في حالة كان وافدا وحرمانه من الاستقدام لمدة 5 أعوام إلى أراضي السعودية.

كيفية الإبلاغ عن مخالف أنظمة العمل و الإقامة وأمن الحدود في السعودية

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على ضرورة التبليغ أو التواجد على أراضي المملكة بطريقة غير شرعية بالحصول على تصريح إقامة الاتصال على الأرقام التي قد وفرتها مديرية الجوازات وهي:

يمكن الإبلاغ عن مخالفات الإقامة في مناطق مكة المكرمة والرياض العاصمة على رقم 119.

يمكن الإبلاغ عن المخالفات في باقي الأماكن في المملكة من خلال الاتصال على رقم 999.