تمويل إمكان 50,000 ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل للراتب الآن

تمويل إمكان يعطي التمويل الشخصي الميسر لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل بدون كفيل غارم وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري إيضًا يتم الحصول على التمويل الميسر متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي في المملكة عام 1443 هجريًا ويبدأ مبلغ التمويل من 2000 ريال ربما قد تصل حتى 50,000 ريال سعودي بالتقسيط الشهري لمدة سنتين عبر شركة إمكان للتمويل المقدمة من مصرف الراجحي السعودي داخل أراضي السعودية ويتم التقديم للحصول على التمويل بموافقة فورية بدون كفيل أو بدون ضامن بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء لدى تمويل إمكان الميسر.

أهم الشروط الواجبة للحصول على تمويل شركة إمكان الميسر

تمويل شركة إمكان يمنح للعملاء موافقة فورية بعد تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة حيث أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري لمدة أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد سنة كاملة ولكن بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للتمويل الميسر بالمملكة كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط التمويل لدى شركة إمكان توفير فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر لجميع المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص فقط.

يحتاج التمويل راتب شهري يساوي خمسة آلاف ريال سعودي للمحولين لدى مصرف الراجحي السعودي للموافقة على تمويل إمكان الميسر.

كذلك يطلب التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 2000 ريال لعملاء مصرف الراجحي السعودي.

يمنح التمويل الميسر للمتقاعدين بشرط توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال سعودي بالمملكة.

يبدأ التقديم من عمر خمسة وعشرون سنه فأكثر من ذلك حتى ستون سنه فقط لا غير.

يتم الموافقة على التمويل لدى شركة إمكان بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للتمويل الميسر.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة