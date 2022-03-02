إيطاليا: أوكرانيا الساتر الأخير أمام أمن أوروبا

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى لويجى دى مايو، أن الأوكرانيين هم آخر ساتر أمام أمن البلدان الأوروبية، قائلاً إن "دعمهم يعنى دعمنا، ولا يعنى دعم بلد بعيد".





وأضاف دى مايو ـ فى تصريح أوردته وكالة أنباء "آكى" الإيطالية، اليوم الأربعاء - "أن أوكرانيا هى أوروبا.. الأوكرانيون مواطنون أوروبيون من جميع النواحى، فهم يتطلعون إلى مستقبلهم من خلال التطلع إلى أوروبا، واليوم هم يحمون الجبهة الأوروبية ضد الجيش الروسى وربما ضد الجيش البيلاروسى أيضًا، وهذا أمر يستحق الثناء ويجب أن نستمر فى دعمهم". وتابع: "نحن نستجيب ببساطة لطلب المساعدة من خلال توفير الدعم الاقتصادى والعسكرى لأوكرانيا".

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