نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خطوة جديدة نحو اللقب” مباشراً موعد مباراة الاتحاد وضمك والتشكيل ترقب نتيجة مباراة الاتحاد وضمك في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين، لحساب الجولة 23 من أهم المواعيد الكروية التي تترقبها الجماهير الرياضية في المملكة بصفة عامة، وجماهير العميد بصفة خاصة، والتي تسبق قمة الجولة مباراة النصر والهلال التي تقام في نفس اليوم، اللقاء المرتقب يقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضة “الجوهرة المشعة”، بعروس البحر الأحمر مدينة جدة، يدخل الاتحاد اللقاء ولا هدف أمامه سوى الفوز باللقاء والحصول على النقاط الثلاث، خاصة أن فريق ضمك قد تعادل معه بهدف لمثله في الدور الأول، ولا يرغب في تكرار تلك النتيجة ونحن من خلال موقعكم ثقفني، سنقدم لكم الموعد والقناة الناقلة والتشكيل.

الاتحاد يدخل اللقاء وهو متصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق مريح عن نادي النصر أقرب منافسيه، وكل مباراة يحقق فيها الفوز تقربه خطوة من تحقيق اللقب الغالي الغائب عن العميد منذ فترة كبيرة، أما منافسه اليوم فريق ضمك الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، جعلته يتصدر ترتيب الجدول خلال الأسابيع الأولى من المسابقة، قبل أن يتراجع نسبياً ويحتل حالياً المركز الخامس في الترتيب برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم أمام المتصدر.

عد تنازلي لموعد مباراة الاتحاد وضمك القادمة

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري المحترفين السعودي فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية، ولقاء اليوم يذاع عبر شاشة قناة ssc hd 5 ويعلق عليها المعلق السعودي عبد الله الغامدي.

ترتيب جدول الدوري قبل المباراة

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 21 16 3 2 9 17:46 29 51 2 النصر 22 14 2 6 8 25:41 16 44 3 الشباب 22 12 7 3 8 27:40 13 43 4 الهلال 19 10 7 2 11 20:36 16 37 5 ضمك 22 10 6 6 8 32:31 -1 36 6 أبها 22 8 4 10 8 35:24 -11 28 7 الفتح 22 7 6 9 8 28:32 4 27 8 الفيحاء 21 6 9 6 9 17:18 1 27 9 الرائد 22 7 5 10 8 34:28 -6 26 10 الطائي 22 8 2 12 8 35:22 -13 26 11 الأهلي 22 5 10 7 8 30:28 -2 25 12 التعاون 22 5 8 9 8 38:35 -3 23 13 الباطن 22 5 7 10 8 30:22 -8 22 14 الفيصلي 22 4 9 9 8 31:21 -10 21 15 الإتفاق 21 4 8 9 9 36:25 -11 20 16 الحزم 22 3 5 14 8 29:15 -14 14

تاريخ مباريات الاتحاد ضد ضمك في الدوري

لعب اتحاد جدة عميد الأندية السعودية 7 مباريات ضد فارس الجنوب فريق ضمك، حقق العميد الفوز في 3 مباريات، بينما حقق ضمك الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجل الاتحاد 12 هدف في شباك ضمك، بينما سجل ضمك 7 أهداف في شباك الاتحاد.

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد ضمك اليوم

حراسة المرمى ” جروهي”.

خط الدفاع ” عبد الله الحافظ، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، مد الله العليان.

خط الوسط ” عبد الرحمن العبود، أندرية فيليبي، برونو هنريكي”.

خط الهجوم ” عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.

بطاقة المباراة