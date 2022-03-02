الإعارة والإجازة عبر منصة ميثاق وطريقة تقديم الطلب بالرابط الرسمي

الإعارة والإجازة عبر منصة ميثاق، تلك المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك من خلال خدمتي الإعارة والإجارة الدراسية، المقدمتان من منصة ميثاق الرسمية، والتي تقدم خدماتها لكل من منسوبي الحكومة السعودية، والتسجيل في منصة ميثاق، يكون متاحًا لكل من منسوبي نظام التقاعد المدني، وكذلك نظام التقاعد العسكري، حيث تتيح للمستفيدين منها إمكانية تسجيل تلك البيانات، عبر المنصة إلكترونية بشكل كامل، بداية من تاريخ صدور القرار بمنحها للمستفيد، ويمكن له معرفة كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بها، بالإضافة إلى اسم الجهة المستعيرة، وأية بيانات متعلقة بالمرحلة المدرسية أو الدراسية، مع كافة بيانات التواصل بالمستفيد نفسه، كما تقدم المنصة إمكانية تقديم طلب تصحيح أو تعديل، من خلال مؤسسة التقاعد خدمات المستفيد، وكذلك تحديث سجلات المستفيدين، مع تقديم سبل السداد لأية ماديات، متعلقة بفترات الإجازة أو الإعارة، مع تحصيلها قبل الإحالة للتقاعد.

ما هي منصة ميثاق

تم تدشين وإطلاق منصة “ميثاق” الإلكترونية، ضمن مجموعة كبيرة من المنصات المعروفة، داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تمكين المستفيدين، من الحصول على خدماتهم بشكل إلكتروني، في إطار جهود الحكومة السعودية، لتنفيذ خطتها للتحول الرقمي، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وليست هي الخدمة الوحيدة الإلكترونية، حيث قدمت مؤسسة التقاعد عددًا من الخدمات، التي يمكنك الاستعلام عنها أو التسجيل بها إلكترونيًا في أي وقت مثل؛ معرفة حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وشروط صرف التعويضات للوصي، وكذلك استعلام التأمينات برقم الهوية، التعرف على مكافأة نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية.

تقديم طلب الإعارة والإجازة المدرسية ميثاق

قم أولا بالدخول إلى رابط منصة ميثاق الإلكترونية الرسمية. أو سجل دخولك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد. وبعدها اختر أيقونة تسجيل خدمتي “الإعارة والإجازة المدرسية”. وبعد ذلك سجل فترة الإجازة أو العودة، مع تاريخ صدورها. وسوف يظهر أمامك على الشاشة، كافة البيانات والمعلومات المتعلقة، بالجهات المستفيدة من تلك الإعارة. وبعدها قم بتسجيل كافة البيانات المتعلقة بك كمستفيد من الخدمة. وأضف إليها تسجيل طرق التواصل معك وكيفية التحقق من تلك البيانات. وبعدها اختر أيقونة تقديم الطلب.

طريقة التسجيل في منصة ميثاق