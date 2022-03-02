عاجل- روسيا تستبعد ملفا قديما من مفاوضاتها مع أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن "لروسيا أصدقاء كثيرون ومن المستحيل عزلها"

وأشار إلى أن بلاده كانت تتوقع العقوبات، ولكن لم يخطر ببالها أنها ستطال الرياضيين والصحفيين، وممثلى الثقافة الروس.

وفيما يخص شبه جزيرة القرم، قال لافروف، إنها جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.