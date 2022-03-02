بايدن يهاجم بوتين أمام الكونجرس (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى خطاب "حالة الاتحاد"، الذى خصص جزءًا كبيرًا منه للهجوم على الرئيس الروسى، إن بوتين بات منعزلاً عن العالم أكثر من أى وقت سابق.

وأوضح بايدن أن الروبل فقد 33% من قيمته، والاقتصاد الروسى يترنح، مؤكدًا أن حرب بوتين على أوكرانيا كانت مخططة مسبقًا وغير مبررة.

واضاف بايدن إن بوتين، الذى وصفه بـ"الديكتاتور الروسى"، أساء تقدير ردّ الفعل القوى والموحّد للغرب على عمليته العسكرية فى أوكرانيا التى عمل من خلالها على زعزعة استقرار العالم، قائلا إنه سيدفع ثمناً باهظاً لحربه على كييف.