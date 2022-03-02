أمريكا تعاقب 4 وسطاء ماليين مع داعش بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها فى إفريقيا ومنهم جنوب إفريقيا لتفكيك شبكات الدعم المالى للتنظيم الإرهابى، مضيفا أن العقوبات التى فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة تشمل كلا من فرهاد هومر وسراج ميلر وعبد الله حسين أباديغا وبيتر تشارلز مباغا المتواجدين فى جنوب إفريقيا لدورهم كميسرين ماليين لتنظيمى داعش الإرهابى وداعش-موزمبيق.
وأوضحت أن داعش الإرهابى يحاول توسيع نفوذه فى إفريقيا من خلال عمليات واسعة النطاق لا سيما فى المناطق التى تكون فيها سيطرة الحكومة محدودة، مشيرة إلى أن فروع التنظيم الإرهابى فى إفريقيا تعتمد على السرقة وابتزاز السكان المحليين والاختطاف للحصول على فدية، إضافة إلى الدعم المالى من التسلسل الهرمى للتنظيم.
وأشارت إلى أن الهدف من إجراء اليوم هو عرقلة وكشف أنصار داعش الإرهابى الذين يجمعون الإيرادات للتنظيم الإرهابى ويستغلون النظام المالى فى جنوب إفريقيا، لتسهيل التمويل لفروع وشبكات داعش فى جميع أنحاء إفريقيا.
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