الهند تقرر إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات الجوية التى تحمل مواد الإغاثة من نيودلهى إلى دول الجوار (رومانيا وبولندا)، اليوم، لتنقل ما يزيد على 100 خيمة و2500 بطانية.
وقال سفير الهند لدى الأمم المتحدة، تى إس تيرومورتى، إن بلاده قررت تقديم إمدادات إغاثة عاجلة، بما فى ذلك الأدوية إلى الدولة المنكوبة بالحرب، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والتى يجب أن تأتى على رأس الأولويات.
وأضاف: "نرى أنه يجب احترام المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية بشكل كامل".. معربا عن قلق بلاده بشأن التطورات الجارية فى أوكرانيا حيث يزداد الوضع حدة مع استمرار العمليات العسكرية الروسية.
وتشهد أوكرانيا أزمة إنسانية كبرى بعد أن شنت القوات الروسية هجوما شاملا عليها فى 24 فبراير الماضى، وقال الرئيس الأوكرانى، فلوديمير زيلنيسكى، إن 300 مدنى، من بينهم 14 طفلا على الأقل قد قتلوا حتى يوم أمس الثلاثاء.
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