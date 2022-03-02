عاجل - إجراء تصعيدى جديد من بريطانيا على خلفية الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أطلقت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الشريحة الأولى من العقوبات ضد الأفراد والمنظمات البيلاروسية، ردا على الدور الذى تلعبه الدولة فى الهجوم الروسى لأوكرانيا.

ووفقا للبيان، شملت العقوبات أربعة من كبار مسؤولى الدفاع فى بيلاروسيا وشركتين عسكريتين بأثر فورى، فى إطار نظام العقوبات الروسى فى المملكة المتحدة.

ومن بين الذين شملتهم العقوبات رئيس الأركان العامة البيلاروسية، والنائب الأول لوزير الدفاع اللواء فيكتور جوليفيتش، وهو مسؤول عن توجيه أعمال القوات المسلحة البيلاروسية، التى دعمت ومكنت الهجوم الروسى لأوكرانيا.

كما تشمل العقوبات أيضا اللواء أندريه بورديكو، نائب وزير الدفاع لشؤون اللوجستيات ورئيس اللوجستيات فى القوات المسلحة البيلاروسية، واللواء سيرجى سيمونينكو، نائب وزير الدفاع لشؤون التسلح وقائد التسليح فى القوات المسلحة البيلاروسية، واللواء اندريه جوك نائب وزير الدفاع، فضلا عن شركتين عسكريتين.

ولن يتمكن هؤلاء الأفراد من السفر إلى المملكة المتحدة وسيتم تجميد أى أصول مملوكة لهم فى المملكة المتحدة.