الإمارات تعلن تقديم مساعدات إغاثية لأوكرانيا

أعلنت دولة الإمارات، يوم الأربعاء، عن تقديمها مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن تقديم هذه المساعدات يأتي استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.

وتؤكد دولة الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق، كما ورد في بيان دولة الإمارات، وما تمت مناقشته خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد بتاريخ 28 فبراير الماضي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق يوم الثلاثاء، نداء رسميا لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا.

وذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملح لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الأساسية.