اليابان تعلن إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها ستغلق سفارتها في كييف مؤقتا مع تصاعد الأحداث في أوكرانيا، ومغادرة العديد من المدنيين البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، أنه سيتم نقل أعمال السفارة إلى مكتب اتصال مؤقت أقيم في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.
وأضافت أن المكتب الواقع بالقرب من الحدود مع بولندا، سيواصل تقديم الدعم للمواطنين اليابانيين الذين يعيشون في أوكرانيا، بما في ذلك أولئك الذين يحاولون مغادرة البلاد.
وكانت الحكومة اليابانية، دعت رعاياها في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد وتأمين طائرة لنقلهم من بولندا إلى دولة ثالثة.
وفي 28 فبراير، أنشأت الحكومة أيضا مكتب اتصال في بولندا لمساعدة المواطنين اليابانيين الذين يسعون لمغادرة أوكرانيا عن طريق البر.
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