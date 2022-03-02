عاجل- أوكرانيا ترد على أنباء سقوط خيرسون

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الوزارة فى تصريحات نقلتها قناة "سى إن إن" الأمريكية: "وفق المعلومات الواردة إلينا من قواتنا فإن المعارك دائرة الآن.. المدينة لم تؤخذ كاملة، لا زالت بعض الأجزاء تحت سيطرتنا".

وكانت وسائل إعلام فى روسيا أعلنت سابقا تمكن القوات الروسية من السيطرة بشكل كامل على المدينة الأوكرانية.