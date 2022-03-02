عاجل- تدمير 47 طائرة.. روسيا تعلن بالأرقام نتائج عملياتها فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العسكرية إيجور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية أصابت 1502 هدف عسكرى فى أوكرانيا خلال فترة العملية العسكرية.

وقال كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الأربعاء: " أصبنا 1502 هدف من مرافق البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا خلال العملية"، موضحا أن من بين هذه الأهداف 51 مركز قيادة ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و38 نظاما صاروخيا للدفاع الجوى مضاد للطائرات من نوع "إس 300" و"بوك إم-11" و"أوسا ".

وأشار كوناشينكوف أنه جرى تعطيل 51 محطة رادار و47 طائرة على الأرض و11 طائرة فى الجو و472 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و62 قاذفة صواريخ متعددة و206 قطع مدفعية ميدانية ومدافع هاون و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة و46 طائرة بدون طيار.

وأكد استهداف منشآت بث إعلامى لجهاز الأمن الأوكرانى بسلاح عالى الدقة، متابعا:" قصفنا منشآت البث الإعلامى التابعة لجهاز الأمن الأوكرانى والمركز 72 للحرب النفسية فى كييف بسلاح عالى الدقة بهدف إحباط الهجمات الإعلامية ضد روسيا".