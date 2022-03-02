أوكرانيا تعترف بـ"جريمة الحدود" خلال الحرب.. وتكشف ما حدث

أقرت الحكومة الأوكرانية علنا بوجود نوع من التعامل العنصري مع الأجانب الراغبين بالفرار من البلاد التي تواجه حربا منذ أسبوع.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في تغريدة عبر "تويتر" إن الهجوم الروسي أثر على الأوكرانيين وغيرهم ممن لا يحملون الجنسية الأوكرانية بشكل مدمر.

وأضاف أن الأفارقة الذين يريدون الإجلاء هم أصدقاؤنا وبحاجة للحصول على فرص متساوية في الوصول إلى بلادهم بشكل آمن.

وشدد على أن حكومة بلاده لا تدخر جهد من أجل حل المشكلة.

وأظهرت شهادات وتقارير في الأيام الأخيرة تعرض الكثير من الأجانب المقيمين على أراضي أوكرانيا، واجهوا معاملة عنصرية خلال فرارهم، مثل غيرهم، من جحيم الحرب.

وشمل هذا الأمر حرمان هؤلاء، ومنهم عرب وأفارقه من الصعود على متن حافلات وقطارات متجهة إلى حدود الدول المجاورة.

وترك الكثير من هؤلاء لساعات ينتظرون في ظل البرد القارس على الحدود مع بولندا.

وأكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الأجانب واجهوا معاملة تمييزية مقارنة بالأوكرانيين على حدود الدول المجاورة.

وأشارت إلى أن الأمر يتصل بالمهاجرين غير الأوروبيين.