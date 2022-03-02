عاجل- معارك طاحنة بين القوات الروسية والأوكرانية فى كييف

جدة - نرمين السيد - أفاد بذلك محمد الزاوى، مراسل "إكسترا نيوز" بأوكرانيا، موضحا أن ضواحى كييف تعرضت إلى قصف روسى استهدفها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.
وفى سياق آخر، أعلن الجيش الأوكرانى، أن القوات الروسية تواصل شن الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستستهدف مواقع فى العاصمة كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكرانى ووحدة عمليات خاصة، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى منع "هجمات المعلومات" على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.
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