نادي تشلسي للبيع.. اسم كبير يدخل على خط الصفقة

قال قطب الأعمال السويسري هانزيورغ فيس لصحيفة بليك السويسرية إنه يدرس شراء نادي تشلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

ونقلت الصحيفة عن فيس قوله في مقابلة نشرت الأربعاء: "يحاول أبراموفيتش حاليا بيع جميع العقارات التي يملكها في إنجلترا ويرغب كذلك في التخلص سريعا من نادي تشلسي. تلقيت مع ثلاثة آخرين عرضا يوم الثلاثاء لشراء تشلسي من أبراموفيتش".

وقال فيس إنه سيضطر إلى الانتظار 4 أو 5 أيام لمعرفة كيف ستسير الأمور.

وأضاف: "أبراموفيتش يطلب الكثير في الوقت الحالي. كما تعرفون تشلسي مدين له بملياري جنيه إسترليني. لكن تشلسي لا يملك أموالا. وهذا يعني أن أي جهة ترغب في شراء تشلسي يجب أن تعوض أبراموفيتش".

وقال فيس إن سعر البيع الدقيق لا يزال غير واضح.

وتابع: "أدرس التقدم بعرض مع شركاء لشراء تشلسي لكن أولا يجب أن أتحقق من الشروط العامة بعناية. ما يمكنني قوله بالفعل، رغم ذلك، هو أنني بالتأكيد لن أفعل شيئا كهذا بمفردي. إذا اشتريت تشلسي، سيكون مع كونسورتيوم من 6 أو 7 مستثمرين".