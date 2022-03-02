تلاشى.. لحظة سقوط صاروخ روسى على مبنى فى خاركيف الأوكرانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأحدثت الضربة، انفجارا ضخما، مما أدى إلى حالة من الذعر فى صفوف المواطنين.

وقال مسؤول كبير فى وزارة الدفاع الأمريكية، إن روسيا أطلقت أكثر من 400 صاروخ منذ بدء العمليات العسكرية بـ أوكرانيا وحتى أمس الثلاثاء.

وأعلن الجيش الأوكرانى، أن القوات الروسية تواصل شن الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها سوف تستهدف مواقع فى العاصمة كييف تابعة لجهاز الأمن الأوكرانى ووحدة عمليات خاصة، مؤكدة أن الضربات تهدف إلى منع "هجمات المعلومات" على روسيا، وحثت القريبين من تلك المواقع على المغادرة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.