عاجل- طلب جديد من الرئيس الأوكرانى للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأوكراني، دعا الاتحاد الأوروبى إلى الموافقة على انضمام أوكرانيا على وجه السرعة، وقال "نطالب الاتحاد الأوروبى بضم كييف على الفور باستخدام آلية جديدة".
كما أعلن زيلينسكى أنه تحدث مع رؤساء البرتغال وليتوانيا وفرنسا وبولندا بالإضافة إلى رئيس وزراء بلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة مؤكدا على أهمية الدعم "غير المشروط وغير المسبوق" الذى قدموه لأوكرانيا.
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