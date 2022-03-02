كوريا الجنوبية تتخطى رقما لأول مرة فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 219 ألفًا و241 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" المتحورة فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و492 ألفًا و686 حالة.





ووفقًا لوكالة يونهاب قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن البلاد سجلت 96 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8266 وفاة. وأشارت إلى أن الزيادة فى عدد الحالات جاء بعد أن علقت الحكومة الكورية مؤقتا تطبيق نظام تصريح اللقاح يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى نقص القوى العاملة التى تتعامل مع الفيروس.

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