جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة اليابانية، فإن الحادثة وقعت قرب ساحل جزيرة هوكايدو شمال البلاد، مشيرة إلى أن مقاتلات يابانية أرسلت لاعتراض المروحية الروسية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن يوم الخميس الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- اليابان تعترض مروحية عسكرية روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.